Москва, 13 сентября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Международному сообществу следует разработать четкую политику взаимодействия с радикалами, которые захватили власть в Афганистане. В противном случае ситуация в этой стране и вокруг неё может ухудшиться, заявил президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер в опубликованном 13 сентября интервью РИА Новости.

En.kremlin.ru Петер Маурер

По его словам, политика взаимодействия с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нужна для предотвращения дальнейшей деградации ситуации. Это трудная задача, но решить её необходимо из-за глубокого кризиса в стране, который грозит дестабилизировать весь регион.

«Как обычно в таких ситуациях, провал — это наиболее легкий пусть, а успех и стабилизация — это сложнее, труднее, утомительнее. Так будет и в Афганистане», — сказал Маурер.

Если новое афганское руководство не признают в мире, это усугубит гуманитарный кризис и ухудшит экономическую ситуацию, ведь международные организации и банки не могут финансировать такое правительство, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), за день до этого взявшее Кабул, объявило об окончании войны в Афганистане. Состав временного правительства был объявлен 7 сентября.

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