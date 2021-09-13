Петропавловск-Камчатский, 13 сентября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В ходе прямой линии, которая состоялась 9 сентября, к губернатору Камчатки обратился житель Вилючинска с просьбой открыть в городе филиал спортивной школы по хоккею. Владимир Солодов в понедельник, 13 сентября, распорядился в кратчайшие сроки оформить все необходимые документы для создания спортивного учреждения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Kamgov.ru Владимир Солодов распорядился сократить смету на ремонт и обустройство столовой в здании краевого Правительства

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"После прямой линии я обсуждал этот вопрос с министром спорта Российской Федерации. Филиал будет создан в кратчайшие сроки, а Олег Васильевич Матыцин готов оказать региону содействие по укреплению материальной базы. Прошу министра спорта Камчатского края Константина Валерьевича Хмелевского как можно скорее оформить создание филиала и направить письмо за моей подписью в адрес Минспорта РФ по необходимому содействию в части укрепления материальной базы, которая может понадобиться для хоккейной школы в Вилючинске», — сказал губернатор Камчатки.

Всего в ходе прямой линии губернатору поступило 1250 обращений. Он успел ответить на 60 из них. Все обратившиеся к Солодову жители Камчатки получат ответы в течение десяти рабочих дней.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов принял решение оставить выставочный павильон, который был установлен к VI Восточному экономическому форуму на набережной кампуса ДВФУ во Владивостоке для выставки «Улица Дальнего Востока», на своём месте и дать возможность студентам ДВФУ самим найти ему применение.