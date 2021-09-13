Сеул, 13 сентября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны Южной Кореи Пак Чэ Мин посетит Вьетнам с 15 по 17 сентября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей оборонного ведомства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В ходе зарубежной поездки представитель Южной Кореи встретится с вьетнамским коллегой, с которым обсудит сотрудничество в сфере обороны, а также ситуацию на Корейском полуострове и в регионе.

Отметим, что с 11 по 14 сентября представитель Южной Кореи находится с визитом в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Визит состоялся по приглашению заместителя министра обороны ОАЭ Маттара Салема Али Аль Дахери.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября Пак Чэ Мин провёл встречу с заместителем министра национальной обороны ПольшиМарцином Оцепа, с которым обсудил пути развития двусторонних отношений.

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