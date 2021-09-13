Иркутск, 13 сентября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 13 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4723 человека, причём 42 из них добавили в сводку за минувшие выходные дни (11−12 сентября 2021 года).

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 103 083 человека (+1112 за выходные). Госпитализированы 1848 (+82 за выходные). Выздоровел 91 421 пациент (+1255 за выходные).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 425 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+3 за выходные).

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