Санкт-Петербург, 13 сентября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Мужчина, находившийся за рулём автомобиля Mercedes-Benz C200 погиб в Калининском районе Петербурга в результате столкновения с троллейбусом, сообщили 13 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Https://vk.com/spb_today ДТП на пр. Маршала Блюхера в Петербурге (цитата группы «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте")

Смертельная дорожная авария произошла вечером в воскресенье, 12 сентября, на проспекте Маршала Блюхера у дома 11. «49-летний водитель <…> при неизвестных обстоятельствах потерял контроль над движением транспортного средства, совершил наезд на троллейбус, стоящий на красном сигнале светофора», — уточнили в Главке МВД обстоятельства ДТП.

Водитель «Мерседеса» в результате ДТП скончался на месте от полученных телесных повреждений, отметили в полиции. Ранее в соцсетях появились предположения, что водителю умер еще до удара, поскольку очевидцы ДТП не слышали звуков торможения.

У этого ДТП оказался и третий участник: после удара от троллейбуса отскочил металлический предмет, который повредил двигавшийся в попутном направлении автомобиль Volkswagen Polo.