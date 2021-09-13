Канберра, , 09:53 — REGNUM Премьер-министр Южной Австралии Стивен Маршалл, выступая 13 сентября на пресс-конференции, заявил, что правительство штата будет стремиться вновь открыть границы и снять локдаун, как только 80% местных жителей, имеющего право на вакцинацию, будут считаться привитыми. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Напомним, что подоплека вопроса открытия внутренних границ в Австралии заключается в том, что все руководители штатов и территорий страны первоначально согласились с планом снятия локдаунов, однако Южная Австралия, Квинсленд и Тасмания с тех пор отказались от своих обязательств, продолжая придерживаться стратегии по искоренению COVID-19.

В свою очередь Маршалл смягчил свою позицию, отметив, что достижение целевых показателей по вакцинации будет ключом к воссоединению жителей штата со своими семьями в ближайшее Рождество.

«Я думаю, что, как только по всей Южной Австралии мы достигнем 80-процентного охвата вакцинации двумя компонентами, мы обязательно снимем ограничения в штате», — заявил Маршалл.

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