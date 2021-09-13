Челябинск, 13 сентября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Челябинской области за 12 сентября выявили ещё 364 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

С начала пандемии в регионе обнаружили уже 91 253 случая заражения. Вылечились 78 216 пациентов.

Больных COVID-19 на 13 сентября насчитывается 8711 человек. Умерли от этой болезни ещё 22 пациента.