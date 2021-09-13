Нью-Йорк, США, 13 сентября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что у него был чёткий план на матч с Новаком Джоковичем. Об этом 13 сентября сообщается на сайте Открытого чемпионата США (US Open).

si.robi Даниил Медведев

«У меня был чёткий план на каждый момент. Во многом это зависит от Джоковича: иногда тебе нужно играть агрессивно, иногда — осторожно. У меня был план, кажется, он сработал», — сказал Медведев.

Он добавил, что смог всё выполнить, потому что был уверен в себе в трудные моменты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев стал победителем US Open, обыграв в финале Джоковича в трёх сетах.