Воронеж, 13 сентября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит представление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Воронежского областного суда, об этом сообщается на сайте ВККС. Рассмотрение назначено на 20 сентября.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

«Рассмотрение представления Председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Воронежского областного суда Козиевой Людмилы Александровны по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится на сайте ВККС.

Речь идёт об аварии на набережной Массалитинова в Воронеже в июле 2020 года. Тогда автомобиль Volkswagen Touareg врезался в припаркованную на обочине «Ладу», тяжёлые травмы получил водитель отечественного автомобиля, стоявший рядом. Следственные органы начали проверку по факту аварии, однако весной 2021 года по решению Александра Бастрыкина дело было передано в Центральный аппарат Следственного комитета.