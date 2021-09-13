Саратов, 13 сентября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Саратове в 2022—2023 годах планируется создание завода дорожного оборудования. В настоящее время в регионе работают около 20 организаций, выпускающих технику и оборудование для ремонта и содержания дорог. При этом объемы выпускаемой продукции примерно в пять раз отстают от потребностей отрасли, сообщает пресс-служба министерства промышленности и энергетики Саратовской области.

Pictures of Money Инвестиции

На 2022 года намечено приобретение оборудования и реконструкция цехов ООО «Спецдортехники». В 2023 году запланирован ввод предприятия в эксплуатацию. Запуск проекта предполагает создание порядка 150 новых рабочих мест. Объем инвестиций оценивается в сумму около 220 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове 7 сентября состоялась презентация инновационного технопарка «Almaz-Digital», который создали на площадках центрального научно-исследовательского института измерительной аппаратуры.

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