Элиста, 13 сентября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 82 человека. Такие данные приводит региональный оперштаб 13 сентября. Это на три случая заражения коронавирусом меньше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

Заметно сократилось число госпитализаций пациентов с COVID-19. В настоящее время в ковидных стационарах занято 614 коек. 31 человек остаётся в тяжёлом состоянии. На самоизоляции находятся 2 999 жителей Калмыкии.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 29 303 случая заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 26 434 носителя инфекции.