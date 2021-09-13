Ульяновск, 13 сентября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Заволжском районе Ульяновска возбуждено уголовное дело по факту подделки протокола общего собрания жителей многоквартирного дома. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Проверка документов

Проверка проводилась в одном из многоквартирных домов по бульвару Киевский в Ульяновске. В ходе прокурорской проверки установлено, что был подделан протокол внеочередного общего собрания собственников жилых помещений, на котором в октябре 2020 года обсуждалась плата за содержание общедомового имущества, текущий ремонт и состав совета жилого здания.

«Подписи ряда жильцов сфальсифицированы», — говорится в сообщении.

На основании материалов проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ («Подделка официального документа либо его сбыт»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Карсунском районе Ульяновской области руководителя одного из подразделений органа местного самоуправления обвинили в мошенничестве. Пострадавшими по уголовному делу проходят многодетные семьи.

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