Переславль-Залесский, Ярославская область, 13 сентября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Житель Переславля-Залесского Ярославской области по решению суда получил компенсацию морального вреда за тест на состояние алкогольного опьянения, взятый после ДТП, несмотря на обнаруженный в крови алкоголь. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Молоток судьи

Сама авария случилась 7 июня 2019 года на трассе «М8». Водитель машины «ЛАДА-21 723» совершал разворот, не заметил мотоцикл «Ямаха» и сбил мотоциклиста. Байкер был доставлен в реанимационное отделение Переславской центральной районной больницы. Уже после хирургической операции он узнал, что в отношении него составлен протокол об административном правонарушении, хотя он не был виновником ДТП. Основанием стал тест на алкоголь, сделанный в больнице, который выявил, что в момент аварии водитель мотоцикла был пьян.

Водитель мотоцикла смог доказать, что тест был проведен без его согласия. Более того, указал, что в момент забора крови на алкоголь был без сознания.

«Медицинское освидетельствование начато в 17.00 (однако, достоверно установлено с 15.45 до 17.20 водителю проводилась хирургическая травматологическая операция под наркозом в связи с сочетанной травмой, полученной в результате ДТП); ФИО врача или фельдшера, проводившего освидетельствование — не указаны; освидетельствуемый находится в повседневной одежде; освидетельствуемый эйфоричен; мимика живая; результат ХТИ (химико-токсилогическое исследование): в крови обнаружены этиловый алкоголь в концентрации 0,46 г/литр и следы ацетона; установлено состояние опьянения. В 17.00 не мог находится в приемном отделении больницы, быть в повседневной одежде, быть эйфоричным, иметь живую мимику, т.к. был под наркозом во время проведения ему неотложной хирургической операции», — отмечалось в решении Кировского районного суда.

В итоге суд решил выплатить МВД РФ должно выплатить жителю Переславля компенсацию морального вреда за незаконно проведенный тест на алкогольное опьянение. Сумма компенсации, также министерство внутренних дел должно компенсировать убытки в сумме 71 800 рублей за проведенную экспертизу и возместить водителю мотоцикла судебные расходы в сумме 10 тысяч рублей. Ранее также по решению суда он получил 500 тысяч рублей от виновника ДТП, признавшего свою вину в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего.