Полевской, Свердловская область, 13 сентября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Сбербанк заявил о намерении обанкротить «Полевскую ферму» (Свердловская область) — одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий региона. Заявление размещено на портале Единого Федерального реестра сведений юридических лиц.

ИА Красная Весна Сбербанк

Банк намерен обратиться с заявлением о признании ООО «Полевская ферма» несостоятельным (банкротом). Иск будет подан в арбитражный суд.

Летом 2021 года Сбербанк уже подавал иск к ферме. В итоге по решению суда часть оборудования «Полевской фермы» выставили на торги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области объявили аукцион по продаже птицефабрики «Рефтинская».