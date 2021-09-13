Пермь, 13 сентября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В Перми ищут компанию, которая изготовит световой купол для главной городской новогодней ёлки. Аукцион объявлен. Стартовая цена контракта составляет 2 621 666, 67 рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Цитата из м/ф «Щелкунчик». реж. Борис Степанцев.1973. СССР Новогодняя елка

Заказчиком выступает Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий. Источником финансирования указаны «субсидии на иные цели — увеличение стоимости основных средств».

Согласно условиям технического задания, световой купол должен представлять собой силуэт шатра, центром которого является новогодняя ель и дополнительное центральное стальное приемное кольцо — конструкция для крепления по окружности. Диаметр светового купола должен составлять 48 м, а количество нитей, составляющих световой купол — 240.

Работы по изготовлению и установке светового купола должны завершиться до 15 ноября 2021 года.