Симферополь, , 09:29 — REGNUM Задержание в аэропорту Праги гражданина РФ Александра Франчетти, являющегося одним из участников событий «Крымской весны», является опасным прецедентом, требующим решительной реакции властей России. Об этом 13 сентября заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов.

«Происходящее с Франчетти лично я связываю с резкой активизацией русофобских сил в Восточной Европе после «Крымской платформы» и полагаю, что создан опаснейший прецедент, требующий решительной реакции наших властей», — приводит его слова РИА Новости.

Также Молохов добавил, что в случае, если задержанный в пражском аэропорту будет депортирован в Киев и помещён застенки СБУ, это будет не только нарушением международного права, но и предупреждением для всех граждан России, положительно отнёсшихся к возвращению Крыма в состав РФ.

При этом он отметил, что после этого не существует никакой гарантии того, что «вас не похитят на отдыхе за границей» за размещённый в социальных сетях пост в поддержку российского Крыма.

«И если ранее подобные бесстыдные действия в отношении россиян могли позволить себе только американцы, то теперь нас пытаются унизить даже их сателлиты», — подчеркнул Молохов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября основания задержания гражданина Российской Федерации в международном аэропорту Праги поручил проверить председатель Следственного комитета (СК) страны Александр Бастрыкин.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.