Вашингтон, 13 сентября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Администрация YouTube потребовала от создателя музыкального бота Rhythm для мессенджера Discord закрыть проект. Об этом 13 сентября сообщает портал Mashable.

Gage Skidmore Discord

Rhythm представляет собой сторонний плагин для Discord-серверов, позволяющий пользователям сервиса транслировать музыку с YouTube. Создатель бота Yoav в комментарии журналистам отметил, что разработчики понимали, что «в конце концов, это должно было случиться», поэтому ещё год назад начали работать над новым проектом, который также имеет отношение к музыкальным сервисам.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что YouTube добилась закрытия серверов другого популярного музыкального бота Discord — Groovy. Он превратил работу 30 августа 2021 года.