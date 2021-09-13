Москва, 13 сентября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. За восемь месяцев 2021 года на территории Москвы в дорожно-транспортных происшествиях с участием мототранспорта погибли 29 человек. Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Мотоциклы

С января по конец августа в городе произошло 580 аварий с участием мотоциклистов, пострадали 624 человека, погибли 29 человек.

«Основными видами происшествий за данный период являются столкновения транспортных средств (74,3%) от всех происшествий с участием водителей мотоциклов, опрокидывание (10%), наезд на препятствие (7,1%) и наезд на пешехода (5,9%)», — рассказали в пресс-службе.

В управлении обратились к водителям мотоциклов с призывом быть предельно внимательными на дороге.