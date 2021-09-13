Уфа, 13 сентября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Детского психолога заподозрили в совращении маленькой девочки в Башкирии. Об этом 13 сентября сообщает ИА «Башинформ».

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Девочка, спасенная от педофила

Сообщается, что в августе текущего года в Мелеузе подозреваемый пришел в гости к своей приятельнице, но женщины не было дома, но была ее несовершеннолетняя дочь.

По предварительной информации, фигурант уголовного дела стал приставать к ребенку. Школьница сообщила о случившемся родным.

По информации журналистов, мать девочки написала заявление в правоохранительные органы. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

«Возбуждено уголовное дело по факту развратных действий. В рамках расследования назначены комплекс экспертиз, опрашиваются свидетели и возможные очевидцы. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — приводят журналисты сообщение пресс-службы следственного управления Следственного комитета по региону.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жительницу Уфы заподозрили в жестоком обращении со своими детьми.