Тбилиси, 13 сентября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В грузинском городе-курорте Абастумани восстановят астрофизическую обсерваторию. Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил во время посещения обсерватории.

Phys.org Обсерватория

Глава грузинского правительства отметил, что на завершение работ будет выделено 10 млн лари (около $3,2 млн). Министр регионального развития и инфраструктуры республики Ираклий Карселадзе, сообщил Гарибашвили, что вскоре будет начат ремонт центрального телескопа. Восстановление канатной дороги завершено в 2020 году.

Реконструкция Абастуманской астрофизической обсерватории проходит в рамках проекта по обновлению инфраструктуры Абастумани. Средства для этого предоставил Всемирный банк. На работы планируется потратить более 315 млн лари или около $100 млн.

Стоит отметить, что Абастуманскую обсерваторию открыли в 1932 году. Она стала первой в СССР высокогорной обсерваторией. Место было выбрано в связи с тем, что в там обнаружили необычно спокойные атмосферные условия.