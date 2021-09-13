Омск, 13 сентября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Прокуратура Омска взяла на контроль проведение проверки по факту наезда такси на трёх пешеходов. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 сентября в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Такси

По предварительным данным, днём 12 сентября водитель такси, двигаясь на автомобиле «Фольксваген Поло» по улице Кирова, в районе строения №53 не справился с управлением. Машина выехала на левую сторону дороги, где врезалась в препятствие, пешеходное ограждение, а затем сбила трёх находившихся на тротуаре пешеходов.

Пешеходы получили многочисленные телесные повреждения, им оказывают медпомощь.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге ночью 12 сентября произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.