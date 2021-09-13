Биробиджан, 13 сентября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Один класс в школе Биробиджана перевели на дистанционное обучение из-за вспышки коронавирусной инфекции. Также закрыты на карантин две группы детского сада, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе администрации столицы ЕАО.

Пресс-служба Минпросвещения России Дистанционное обучение

Читайте также: Заболел — готовь место на кладбище — жители Еврейской АО о медицине

«В целом ситуация в школах города по заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией находится под контролем. Большую роль в этом играет обеспеченность образовательных организаций всеми необходимыми средствами профилактики и защиты от распространения COVID-19», — отметил мэр Биробиджана Александр Головатый.

Мэрия обратилась к горожанам с просьбой следить за состоянием своих детей, ежедневно измерять температуру и оставлять дома школьников и дошкольников с симптомами ОРВИ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области на дистанционное обучение переведены 20 классов.