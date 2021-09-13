Ставрополь, 13 сентября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемым по нему проходит помощник пастора ставропольской церкви «Христианская миссия» (входит в состав Российского объединенного союза христиан веры евангельской). Священник скрылся с деньгами прихожан, похитив в общей сложности 58 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Moscow.sledcom.ru Подозреваемый в похищении

Установлено, что в течение четырех лет подозреваемый брал деньги под различным предлогов у верующих, пользуясь доверительным к нему отношением. При этом жертвами мошенника стали жители не только Ставрополья, но и других регионов РФ и стран. После этого злоумышленник скрылся, прихватив в собой внушительную сумму.

«В некоторых случаях деньги требовались якобы на развитие бизнеса в сфере общественного питания, в других — на изготовление лекарственных препаратов. <…> Когда злоумышленник накопил «приличную» сумму, он скрылся, после чего был объявлен в федеральный розыск», — говорится в сообщении полицейского ведомства.

Нашли подозреваемого в Москве, где он скрывался у родственников. Его задержали и доставили в Ставрополь, где суд вынес в отношении фигуранта дела решение о помещении его под стражу. В настоящее время устанавливаются все пострадавшие от рук нечистого на руку священника.