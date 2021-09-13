Санкт-Петербург, 13 сентября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. После комфортной безветренной погоды с весьма высокой, для средины сентября, температурой воздуха Петербург и Ленинградскую область ожидает резкое похолодание, ветер и дожди. Их причиной станет пришедший с запада циклон «Кийан» и связанный с ним холодный атмосферный фронт.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

«Ожидается преимущественно облачная погода, пройдут дожди и усилится ветер. Местами может выпасть около 7−12 мм осадков при месячной норме в 69 мм», — прогнозирует ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.Дневная температура воздуха в Петербурге составит +15…+17 градусов, по Ленинградской области +14…+19 градусов. Юго-западный ветер сменится порывистым северо-западным скоростью 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

По данным петербургского гидрометцентра, во вторник, 14 сентября в Петербурге будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днём +10…+12 градусов.

В Ленинградской области 14 сентября в большинстве районов кратковременный дождь. Ветер северо-западный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днём +8…+13 градусов.