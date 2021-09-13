Москва, 13 сентября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Сборная России по футболу поздравила теннисиста Даниила Медведева с победой на Открытом чемпионате США (US Open). Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба команды.

(сс) Dacoucou Даниил Медведев

«С победой, Даниил Медведев», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев стал победителем US Open, обыграв в финале Новака Джоковича в трёх сетах. Для Медведева это первый трофей на турнирах Большого шлема.