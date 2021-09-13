Москва, 13 сентября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Тактику «вертолётной карусели» применили вертолёты Ми-35 и Ми-24 армейской авиации Западного военного округа, чтобы прикрыть практические действия сухопутных войск на учениях «Запад-2021». Об этом сообщили журналистам 13 сентября в пресс-службе ЗВО.

Mil.ru Вертолеты Ми-35

Экипажи вертолетов оказали войскам огневую поддержку. Они на практике отработали авиаудары по живой силе, бронетанковой технике и объектам условного противника.

Для ударов применялись противотанковые ракеты «Штурм-В», «Атака-М», неуправляемые авиационные ракеты С-8 класса «воздух-поверхность» и штатное авиационное вооружение. Полёты выполнялись на малых и предельно малых высотах, вертолёты скрывались на естественными природными укрытиями.

Лётчики активно применяли боевой опыт, полученный в Сирии, добавили в пресс-службе округа.

Как сообщало ИА REGNUM, совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2021» продлятся до 16 сентября. Они начались 10 сентября и по сценарию предполагают реакцию на обострение международной обстановки и возможную агрессию против Союзного государства.

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