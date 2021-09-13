Москва, 13 сентября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, продлевающее возможность ввоза из-за рубежа праворульных автомобилей, не оборудованных системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом 13 сентября сообщает сайт правительства.

(сс) Matthieu Joannon Праворульный автомобиль

Данный порядок является временным и распространяется на подержанные автомобили, приобретаемые для личных нужд. Данным послаблением могут воспользоваться автовладельцы, которые зарегистрированы на территории Дальневосточного федерального округа, а также жители РФ, планирующие переехать на Дальний Восток.

Подписанный документ продлевает возможность оформления таких транспортных средств на один год — до 3 декабря 2022 года. В правительстве отметили, что решение принято после поездки Мишустина в Хабаровский край и другие регионы округа.