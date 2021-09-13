Лос-Анджелес, США, 13 сентября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Джереми Реннер подтвердил информацию о дате выхода первого трейлера сериала «Соколиный глаз». Об этом 13 сентября сообщает портал Comicbook.

Marvel Studios Marvel

Поклонники актёра обратили внимание, что на своей странице в Instagram, в разделе сторис, Реннер написал, что первый тизер-трейлер шоу выйдет 13 сентября 2021 года. Он сопроводил публикацию изображением постера сериала.

https://twitter.com/powerscosmic/status/1437287743466377216

Напомним, премьера сериала Marvel «Соколиный глаз» состоится 24 ноября 2021 года на потоковом сервисе Disney Plus. Ранее СМИ сообщили, что шоу, скорее всего, будет состоять из шести эпизодов.