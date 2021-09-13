Буэнос-Айрес, 13 сентября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,8 зафиксированы на территории Аргентины. Об этом 13 сентября сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Zeml.info Землетрясение

Отмечается, что землетрясение произошло в 05:18 по времени UTC (08:18 мск) и что его эпицентр находился на расстоянии 76 км в северо-западном направлении от города Сан-Антонио-де-лос-Кобрес. Очаг подземных толчков располагался на глубине 177 км.

При этом информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 в северо-восточной части Ирана.