Канберра, 13 сентября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Реализация общенационального плана по снятию локдаунов в Австралии зависит от 70‑ и 80-процентного показателей по уровню вакцинации населения от COVID-19 в каждом штате и территории. 13 сентября Австралия достигла знакового целевого показателя — 70,5% жителей страны старше 70 лет считаются полностью привитыми от COVID-19. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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На сегодняшний день по всей Австралии было сделано более 22,6 млн доз прививок. В Австралийской столичной территории большинство граждан полностью вакцинированы — немногим более 50%. В Новом Южном Уэльсе 80% населения получили первый компонент вакцины.

Напомним, что общенациональный план был изложен премьер-министром страны Скоттом Моррисоном в прошлом месяце после того, как он был впервые обнародован в июле.

В настоящее время в Австралии применяются вакцины AstraZeneca и Pfizer, а препарат Moderna станет доступным в конце этого месяца.