Уфа, 13 сентября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Монтаж пролётного строения на новом Бельском мосту завершен в Уфе. Об этом 13 сентября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

(сс) k_r_craft Мост

«Мы в полном объёме завершили монтаж пролётного строения на новом Бельском мосту в Уфе — соединили два берега реки Белой. И теперь уже можно смело говорить, что работы по строительству моста-вставки вышли на финишную прямую. Его общая длина — 688 метров, будет три полосы движения», — сообщил Хабиров.

Он отметил, что на следующей неделе строители планируют завершить автоматическую сварку и объединить узлы конструкции. В настоящее время рабочие опускают пролетное строение на опорные части с помощью 200‑ и 500-тонных домкратов.

«Я уже не раз говорил, насколько важен для нас этот новый мост. С каждым годом нагрузка на старый становилась все больше и больше. Вместе с развязкой на улице Заки Валиди и проспекте Салавата Юлаева мы сможем существенно расшить этот непростой транспортный узел и на треть увеличить пропускную способность южных ворот Уфы», — отметил глава региона, уточнив, что рабочие намерены запустить движение на мосту в конце октября текущего года, затем начнется реконструкция старого моста, построенного в 1956 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что к 450-летию Уфы планируют построить и реконструировать десять объектов.