Москва, 13 сентября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Москве в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» Центр развития карьеры запускает новый проект «Карьерная реформа», сообщается на портале мэра столицы.

Карьера

Карьерные тренеры дадут слушателям возможность бесплатного образования для дальнейшей реализации в новых сферах. Консультанты проведут профориентационные марафоны, тренинги, очные курсы и конференции.

Проект поможет состоявшимся специалистам спланировать свою карьеру, а также людям, которые задумываются о смене сферы деятельности или открытии собственного бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ запустил новый — курс «Маркетолог в соцсетях».

Читайте подробнее: «Техноград» на ВДНХ открывает онлайн-курсы по маркетингу в соцсетях