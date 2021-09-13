Берн, 13 сентября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Швейцарии на аукционе Sotheby's продадут McLaren MP4−17D 2002 года, который принадлежал финскому пилоту Кими Райкконену. Об этом сообщается на сайте компании.

Sotheby's McLaren MP4-17D

Данный болид принимал участие в 12 гонках «Формулы-1». Данная машина получила ливрею West McLaren Mercedes.

Райкконен управлял McLaren MP4−17D в сезоне «Формулы-1» 2002 года. Он пришел к финишу третьим. Затем данный болид принимал участие в гонках ещё пять раз в 2003 году.

В создании машины принимали участие такие знаменитые инженеры, как Эдриан Ньюи, Майк Кофлан, Нил Оутли и Питер Продрому. Болид получил мотор Mercedes-Benz V10 объёмом 3,0 л производительностью 845 л. с.

Ранее на аукционе Gooding в США был продан уникальный экземпляр купе McLaren F1 образца 1995 года.

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