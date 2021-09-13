Агаповка, Челябинская область, 13 сентября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Челябинской области 56-летняя женщина осуждена за смертельное ДТП. Приговор вынес Агаповский райсуд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Pixabay.com В суде

Гражданка была признана виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Преступление было совершено вечером 15 июня 2019 года. Дама ехала по второстепенной автодороге, не уступила дорогу машине, ехавшей по главной автодороге, и допустила столкновение. 23-летний водитель в итоге погиб.

Суд назначил женщине полтора года условно с двухлетним испытательным сроком и с лишением права управлять автомобилем два с половиной года. Также она выплатит миллион рублей в виде возмещения причинённого морального вреда.