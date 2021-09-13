Москва, 13 сентября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Если бы у жителей России была возможность переехать в другую страну мира для проживания, то более 40 процентов граждан остались бы жить в РФ. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob, на которые ссылается РБК.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Россия на глобусе

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Для сравнения: в 2010 году этот показатель составлял 23%. А 2016 году этот вариант ответа выбрали 40% респондентов соответственно. В 2021 году не желающих переезжать из России оказался 41%.

На втором месте рейтинга стран, лучших для жизни, оказались США. Там хотели бы жить 7% опрошенных (в 2010 и 2016 годах — по 5%). В пятерку самых популярных стран также вошли Канада, Италия и Швейцария, их выбрали по 4% респондентов.

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Кроме того, в числе стран, где гражданам России хотелось бы жить, были названы Германия, Испания, Австралия, Швеция, Великобритания, Франция, Турция, Южная Корея, Чехия и Исландия.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Россия поднялась на одну позицию рейтинга самых лучших стран и заняла в нём 23-е место, уступая всем странам Запада, однако опережая все страны Восточной Европы. Таковы данные рейтинга по версии американского новостного и аналитического журнала US News & World Report. В 2019 году Россия была на 24-й строчке.