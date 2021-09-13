Саратов, 13 сентября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 247 новых случаев заражения коронавирусом, выписались по выздоровлении 195 пациентов. По данным регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, все заболевшие с установленным источником заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

Из числа новых носителей коронавируса за минувший день пневмония диагностирована у 87 пациентов, с признаками ОРВИ — 159 человек, у одного — бессимптомное течение заболевания. Всего по состоянию на 13 сентября подтверждено 83 969 случаев заражения. Выздоровел с начала наблюдения 77 371 человек.

Вновь наибольшее количество заболевших за прошедшие 24 часа зарегистрировали в Саратове — 95 случаев, остальные — в других районах области. Большую часть инфицированных выявили среди жителей старше 60 лет — 91 человек, 27 — в возрасте до 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области полный курс вакцинации антиковидными препаратами прошли 600 802 человека.

Читайте также: В Саратовской области растёт заболеваемость COVID-19 на предприятиях