Благовещенск, 13 сентября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Амурской области снижаются темпы прироста заболеваемости COVID-19. За неделю зарегистрировано 850 случаев коронавируса, в том числе инфицированы 25 человек, прошедших вакцинацию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как ОРВИ вирус переносят 70% амурчан, с пневмонией — 30%. Среди заболевших 19% — пожилые люди, 13% — дети до 17 лет.

«Сохраняется нестабильная эпидемиологическая ситуация среди детского населения. На 36 неделе зарегистрирован рост заболеваемости в группе детей 15−17 лет на 31,6% и 1−6 лет на 2,5%», — отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах Амурской области уже выявлены дети, заболевшие коронавирусом или контактные по этой инфекции. В связи с этим на дистанционное обучение переведены 20 классов.