Варшава, 13 сентября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Число новых суточных заражений в Польше увеличилось на 46% по сравнению с данными недельной давности. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска в интервью Polskie Radio.

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»По состоянию на сегодняшний день — 12 сентября — зафиксировано 476 новых случаев заражения. По сравнению с прошлым воскресеньем, прирост составляет более 46%. Этот прирост также ощущается по количеству госпитализаций инфицированных», — сказал Вальдемар Краска.

Замглавы польского минздрава также заявил, что вакцинация — единственный способ «облегчить» течение надвигающейся волны пандемии, и призвал вакцинироваться тех, кто еще этого не сделал.