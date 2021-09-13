Оренбург, 13 сентября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко исполнил мечту 16-летней оренбурженки, победившей онкологическое заболевание. Девушка мечтала о полете на воздушном шаре. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

Воздушный шар

Валерия стала участницей Всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной», который входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Сергей Кириенко встретился с оренбурженкой на на форуме «Россия — страна возможностей», который с 8 по 12 сентября проходил в Крыму в рамках фестиваля «Таврида.АРТ», и пообещал девочке исполнить её мечту. 12 сентября Валерия вместе с отцом поднялась в воздух на аэростате. Полёт длился около 40 минут. За это время девушка увидели красоты Крыма с высоты птичьего полёта и пролетела над Белой скалой.

«Это было круто! Сверху все такое маленькое! Сначала даже не верила, что все-таки полетим, погода не позволяла. Потом стало немного страшно. Но когда взлетели, весь страх исчез!» — поделилась впечатлениями оренбурженка.

Мечта родилась из большой любви девочки к мультфильму «Ну, погоди!». В одной из сцен волк летал на воздушном шаре, что вызвало у ребенка невероятный восторг. Именно это и стало моментом рождения новой мечты, признался отец девушки.

Валерия пережила онкологическое заболевание. Страшный диагноз врачи поставили, когда ребенку было шесть лет. Последовало длительное лечение, несколько операций, курсов лучевой и химиотерапии.

«Несмотря на все трудности, семья Валерии никогда не теряла надежду на выздоровление. Они уверены, что положительные эмоции — одно из необходимых условий, чтобы победить болезнь», — сказали в АНО «Россия — страна возможностей».

Узнав о проекте «Мечтай со мной», семья приняла решение об участии в нем.