Сеул, 13 сентября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Экспорт товаров из Южной Кореи в период с 1 по 10 сентября составил $19,5 млрд, что на 30,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

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По их словам, среднедневной показатель также увеличился на 30,7%.

Экспорт стальной продукции вырос на 58,1%, нефтепродуктов — на 131,1%, легковых автомобилей — на 46,8%, устройств беспроводной связи — на 16,5%. Однако экспорт полупроводников, напротив, сократился на 2,1%.

Поставки в Китай увеличились на 24,5%, в США — на 44,8%, в ЕС — на 67,7%, во Вьетнам — на 3,8%, в Японию — на 49%, на Тайвань — на 47,4%.

Импорт товаров в Южную Корею с 1 по 10 сентября вырос на 0,6%, до $21 млрд.

Импорт нефти в страну вырос на 99,4%, полупроводников — на 27%, нефтепродуктов — на 400,9%, газа — на 241,7%, угля — а 152,4%, оборудования для производства полупроводников — на 145,7%, легковых автомобилей — на 12,5%.

Поставки из Китая выросли на 41,6%, из США — на 73,6%, из ЕС — на 36,5%, из Японии — на 42,9%, из Австралии — на 98,4%. Однако поставки из Вьетнама, напротив, сократились на 2,8%.