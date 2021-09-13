Кемерово, 13 сентября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Кемеровской области выбраны столицы празднования Дня шахтёра в 2023 и 2024 гг. Решение принято на внеочередном заседании правительства региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Соловьев. День Шахтера. 1963

«Кемеровский муниципальный округ впервые станет столицей Дня шахтёра в 2023 году. Кроме того, выбрана столица празднования в 2024 году — Новокузнецкий муниципальный район. В 2022 году праздничные мероприятия пройдут в городе Полысаево», — сообщил официальный телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

Напомним, что в 2021 году День шахтёра принимал Киселёвск. Глава Киселёвска Максим Шкарабейников передал стелу «Областная столица Дня шахтёра — 2022» главе Полысаево Валерию Зыкову.