Баку, , 09:04 — REGNUM В Баку 12 сентября прошла церемония начала учений «Три брата — 2021», в которых участвуют представители военных спецподразделений из Азербайджана, Турции и Пакистана. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского минобороны.

ВС Азербайджана Mod.gov.az

Учения будут проходить до 20 сентября. Целью тренировок является обмен знаниями и опытом по борьбе с терроризмом. Также планируется отработать взаимодействие при совместных операциях подразделений из разных стран.

«Азербайджан, Турция и Пакистан с давних пор были дружественными и братскими странами. Наши отношения основаны на тесной взаимосвязи народов. Наглядным тому примером является солидарность и поддержка Турцией и Пакистаном Азербайджана с первого дня 44-дневной Отечественной войны Азербайджана», — сказал на церемонии открытия командующий силами специального назначения ВС Азербайджана, генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев.

Стоит отметить, Отечественной войной в Азербайджане назвали бои в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Они прекратились после того, как в ноябре того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым было заключено соглашение о прекращении огня.