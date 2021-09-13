Варшава, 13 сентября 2021, 09:03 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) выступил против дальнейшего углубления европейской интеграции.

Матеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий
Иван Шилов © ИА REGNUM

«На мой взгляд, если Евросоюз хочет выжить, если он хочет быть сильным, он должен быть союзом суверенных государств, Европой отечеств, уважающих свои традиции и культуру. Но в то же время он должен очень тесно сотрудничать в экономическом плане. Углублять интеграцию дальше и идти к слиянию в некую конфедерацию не стоит», — подчеркнул польский премьер-министр.

По словам Матеуша Моравецкого, принудительная социальная или культурная интеграция стран Евросоюза по идеологическим причинам, привидение всех стран и народов к общим культурным рамкам и ценностным ориентирам приведет к дезинтеграции Европы.