Варшава, 13 сентября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) выступил против дальнейшего углубления европейской интеграции.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

«На мой взгляд, если Евросоюз хочет выжить, если он хочет быть сильным, он должен быть союзом суверенных государств, Европой отечеств, уважающих свои традиции и культуру. Но в то же время он должен очень тесно сотрудничать в экономическом плане. Углублять интеграцию дальше и идти к слиянию в некую конфедерацию не стоит», — подчеркнул польский премьер-министр.

По словам Матеуша Моравецкого, принудительная социальная или культурная интеграция стран Евросоюза по идеологическим причинам, привидение всех стран и народов к общим культурным рамкам и ценностным ориентирам приведет к дезинтеграции Европы.