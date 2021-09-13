Москва, 13 сентября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Ещё пять линий Московского метрополитена начали тестировать технологию Face Pay. Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Турникеты на входе

Данная технология позволяет оплачивать проезд с помощью биометрических сведений. Теперь тестирование проводится на Калининской, Таганско-Краснопресненской, Сокольнической, Замоскворецкой линия и Серпуховско-Тимирязевской линиях метро. Ранее были подключены станции Калужско-Рижской, Солнцевской, Арбатско-Покровской и Филёвской линий.

«Face Pay работает стабильно, теперь к тесту подключено больше половины линий мосметро. Среди них — самая востребованная, Таганско-Краснопресненская», — прокомментировал событие вице-мэр столицы Максим Ликсутов.