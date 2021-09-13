Москва, 13 сентября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Победа Даниила Медведева на Открытом чемпионате США (US Open) является триумфом российского спорта. Об этом 13 сентября заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

ru.m.wikipedia.org Шамиль Тарпищев

«Даниил приведёт многих на теннисные корты в России. Это триумф нашего тенниса и нашего спорта», — цитирует Тарпищева «Р-спорт».

Он добавил, что 2021 год стал выдающимся для российского тенниса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев стал победителем US Open, обыграв в финале Новака Джоковича в трёх сетах.