Чебоксары, 13 сентября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Чувашии отмечается небольшой рост спроса на жильё. Основные причины, сдерживающие рост, — увеличение стоимости жилья и рост затрат на строительные материалы. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Росреестра.

Наталия Николаева ИА REGNUM Новостройка в Чебоксарах

По данным ведомства, в январе — июле 2021 года зарегистрировано 14 112 права на жилье на основании договора купли-продажи, что на 1 039 больше аналогичного прошлогоднего периода. Рост составил почти 8%.

«Повышение незначительное, учитывая, что в данную категорию объектов входят квартиры, комнаты в малосемейках и жилые дома», — говорится в сообщении.

В управлении называют ряд факторов, повлиявших на спрос, выделив в первую очередь рост цены: в настоящий момент стоимость жилья в среднем составляет 55 тыс. рублей за один квадратный метр, в то время как в начале года составляла 50 тыс. рублей.

Также на спрос повлиял рост цен на строительные материалы и стоимость жилья в новостройках из-за федеральных программ финансирования ипотеки.

«В ответ застройщики подняли цены. Это подтолкнуло владельцев вторичного рынка жилья финансово подтянуться, чтобы хоть немного сровняться с конкурентами. Все эти моменты сдерживают покупательскую способность населения», — поясняют в управлении Росреестра.

Вместе с тем за семь месяцев зарегистрированы сведения о 30 315 ипотеках, что практически в два раза больше по сравнению с прошлым годом (14 909).

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии вдвое увеличилась государственная поддержка, направленная на улучшение жилищных условий граждан, превысив 2 млрд рублей. При этом в очереди остаются более 63 тыс. семей.

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Напомним, что за семь месяцев 2021 года в Чувашии введено 321 839 кв. метров общей площади жилья, что на 44,3% больше аналогичного прошлогоднего уровня.