Уфа, 13 сентября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Скончалась уфимская зоозащитница, член Совета по правам человека (СПЧ) при главе Башкирии Индира Салахова. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба местного отделения Межрегиональной общественной организации в сфере защиты животных «Альянс Защитников Животных» в городе Стерлитамак в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Бездомные животные

Сообщается, что Индира Салахова скончалась 12 сентября.

«Это очень красивый человек во всех отношениях. Индира очень много спасала животных, выхаживала, вытаскивала с того света и боролась за права животных города, страны, чтобы все, кого не забрали с улицы, тоже имели право на жизнь», — говорится в сообщении пресс-службы.

По информации некоторых СМИ, Индира Салахова скончалась на 55-м году жизни от COVID-19.