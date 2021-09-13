Токио, 13 сентября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В октябре 2021 года автопроизводители в Японии, возможно, снова сократят объёмы выпуска машин. Об этом сообщает Automotive News Europe со ссылкой на председателя Ассоциации автопроизводителей Японии (JAMA) и главу корпорации Toyota Motors Акио Тойода.

Автомобили

Причиной продолжающегося снижения объёма выпуска машин является дефицит полупроводников на мировом рынке. Японские автокомпании ранее уже уменьшили объёмы производства машин из-за проблем с поставками полупроводников.

Тем не менее автопроизводители в Японии надеются компенсировать спад продаж к концу финансового года (к 31 марта 2022 года), собрав к этому сроку 9,3 млн машин.

В Японии от нехватки автомобильных комплектующих на глобальном рынке пострадали компании: Toyota, Nissan, Honda, Suzuki и Mazda.

Ранее компания Toyota провела официальную премьеру рестайлинговой версии универсала Corolla Fielder и седана Corolla Axio. Новые автомобили уже в базовых комплектациях получили системы безопасности Toyota Safety Sense.

Читайте также: В США сфотографирован пикап Toyota Tundra нового поколения