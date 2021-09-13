Иркутск, 13 сентября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения самолёта L-410 недалеко от села Казачинское. В её распоряжении появились первые фото с места трагедии. По понятным причинам некоторые показывать нельзя. Но и на оставшихся видно, что воздушное судно стало просто грудой металла. Об этом 13 сентября написал в своем Instagram губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура Место крушения самолёта L-410 в Иркутской области

Следите за развитием событий в трансляции: «Катастрофа с самолётом L-410 в Иркутской области — трансляция»

Он также отметил, что троих пострадавших эвакуируют в областную больницу. Все — мужчины. В тяжёлом состоянии. Ещё одну пострадавшую уже прооперировали, она пока нетранспортабельна.

На базе МЧС России по Иркутской области организована горячая линия для родных и близких тех, кто погиб или пострадал в крушении. По номеру (3952) 40−99−99 можно получить всю последнюю информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, катастрофа с пассажирским самолётом L-410 случилась в Казачинско-Ленском районе Приангарья в ночь на 13 сентября 2021 года. При жёсткой посадке судно, на борту которого находились 14 пассажиров и два члена экипажа, разбилось. Пострадали 12 человек. Четыре человека, в числе которых пилот самолета, погибли. В Иркутской области 15 сентября объявлен траур.

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